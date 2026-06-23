Sanatçı Soner Arıca’nın annesi, Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti. Arıca’nın cenazesinin yarın memleketi Fatsa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Sanatçı Soner Arıca’nın annesi ve aktör Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Altun Arıca (95) bugün vefat etti.

Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olduğu öğrenildi.

Altun Arıca

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Vefatıyla ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğan Altun Arıca'nın cenazesinin, yarın memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Arıca'nın, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören sonrası Fatsa'da toprağa verileceği belirtildi.

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