Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mauro Icardi'ye haber gönderdi. Başkan Dursun Özbek, "en çok gol atan yabancı oyuncu" olarak kulüp tarihine geçen Arjantinli yıldıza, bonuslarla birlikte 5 milyon euro garanti ücretten 1+1 yıllık yeni kontrat teklifinde bulunmuştu.

Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüp ile 30 Temmuz 2023'te imzaladığı sözleşmesinin bitimine 3 gün kaldı. Bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk yeni sözleşme teklifinde bulunan Galatasaray yönetiminin, Arjantinli oyuncuya mesaj gönderdiği iddia edildi.

ÖZBEK'TEN ICARDI'YE: ACELE ET

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 33 yaşındaki yıldızın teklife hızlı şekilde cevap vermesini isteyen Başkan Dursun Özbek, oyuncunun kararı doğrultusunda forvet hattı için adım atacak. Teklifin kabul edilmemesi halinde yönetim, buradaki maaş bütçesini bir başka yıldız için kullanacak.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımın formasıyla 134 maçta görev alan ve kaydettiği 77 gol ile kulüp efsaneleri arasına giren 33 yaşındaki futbolcu, ülkesi Arjantin'de tatiline devam ediyor.

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