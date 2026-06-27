Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Beşiktaş'ı deplasmanda n80-77 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe İstanbul Jet, play-off final serisi 4'üncü maçında karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 80-77'lik skorla kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe İstanbul Jet, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Maçın ilk periyodu, siyah-beyazlıların 23-22 üstünlüğüyle sonuçlandı. Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyrekte de ev sahibi ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 42-40 önde girdi. Fenerbahçe İstanbul Jet, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-63 önde tamamladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 80-77 kazandı.

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