30 yaş üstüne tarama yapılacak, düşük çıkanlara takviye yapılacak: Amerikan askerine erkeklik hormonu
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth “Yeni uygulamayla testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
- Yeni uygulamada 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taraması yıllık sağlık muayenelerinin zaruri bir parçası olacak.
- Uygulama, testosteron eksikliğini önleyerek askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini amaçlıyor.
- 30 yaş altındaki personel talep etmeleri halinde bu testten yararlanabilecek.
- Tarama sonucunda düşük testosteron düzeyine sahip olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon ikame tedavisi başlanabilecek.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.
Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan “Yüksek Testosteron Bakanlığı” ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zaruri bir parçası olacağını belirtti.
Hegseth, yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade etti. Bakan, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini “en iyi şekilde yerine getirebilmelerini” sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri hâlinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.