ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth “Yeni uygulamayla testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan “Yüksek Testosteron Bakanlığı” ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zaruri bir parçası olacağını belirtti.

30 yaş üstüne tarama yapılacak, düşük çıkanlara takviye yapılacak: Amerikan askerine erkeklik hormonu

Hegseth, yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade etti. Bakan, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini “en iyi şekilde yerine getirebilmelerini” sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

30 yaş üstüne tarama yapılacak, düşük çıkanlara takviye yapılacak: Amerikan askerine erkeklik hormonu

Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri hâlinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

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