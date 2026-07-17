Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel’in CHP’yi bölme planında sona yaklaşıldı.

Kurmaylarıyla birlikte yol haritasını büyük ölçüde netleştiren Özel'in, “İsmine şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim” dediği partinin kuruluşuna ilişkin teknik hazırlıkları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

Özgür Özel de arınıyor! Şaibeli isimlere görev verilmeyecek

TÜZÜK VE PARTİ PROGRAMI YAZILIYOR

Yeni Parti için hazırlıkların büyük bölümünü tamamlayan Özel cephesi, tüzük ve parti programının yazımının da devam ettiğini belirtiyor. Kurmaylar, yeni partinin siyasi söylemini de yeniden şekillendirecek bir program hazırlığında olduklarını belirterek kapsamlı bir metin üzerinde çalışıldığını söyledi. Partinin isminin de kuruluş sürecine yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Özgür Özel de arınıyor! Şaibeli isimlere görev verilmeyecek

GEÇİŞ MODELİ İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Partiye katılım sürecinin nasıl yürütüleceği ise henüz netleşmedi. Özel cephesinde farklı senaryolar değerlendirilirken, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin zamana yayılan kademeli geçişi yerine belirli bir tarihte toplu katılım yapılmasının siyasi etkiyi artıracağı görüşünün ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Kurmaylar, toplu geçişin hem kamuoyunda daha güçlü bir mesaj vereceğini hem de yeni partinin kuruluş sürecini daha görünür hale getireceğini değerlendiriyor.

ADI ŞAİBEYE KARIŞANLARA AKTİF GÖREV VERİLMEYECEK

Öte yandan Özgür Özel’in, haklarında devam eden dava veya soruşturma bulunan milletvekillerine parti yönetiminde aktif görev vermeyi düşünmüyor. Bu isimlerin milletvekili olarak Meclis çalışmalarını sürdürmeleri planlanırken, genel merkez yönetimi ve parti organlarında görev almalarının ise tercih edilmeyeceği belirtiliyor. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili süreci yakından takip eden Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise Özel'in parti yönetimindeki görevlendirmeye ilişkin oluşturduğu kriterler için “Özgür Özel de arınıyor” yorumu yaptı.



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