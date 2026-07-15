AHBAP soruşturmasında ifade veren Avukat Ece Güner, dernek başkanı Haluk Levent'in "teknoloji parkı" kurma bahanesi ve duygu sömürüsüyle kendisinden toplam 1 milyon 570 bin dolar borç aldığını açıkladı. Levent ile ilk yüz yüze tanışmalarının 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştiğini ve Levent'in bir çiçek buketiyle ofisine geldiğini ifade eden Güner, "Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlattı." dedi.

AHBAP Derneği merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent ile arasında yüksek meblağlı para transferleri tespit edilen, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Avukat Ece Güner'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki Güner, emniyetteki sorgusunda sürece dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

"BENDEN 3 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Haluk Levent’in başlangıçta kendisinden borç isteyip zamanında geri ödeyerek güvenini kazandığını ifade eden Güner, daha sonraki süreçte işlerin değiştiğini vurguladı. Güner, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

"Kurulacak teknoloji parkı için 3 milyon dolar civarında para istedi. İlk etapta 1 milyon dolar civarı para gönderdim. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu."

Ece Güner

"DERNEKLE BİR BAĞIM YOK"

Soruşturma kapsamında dernekle olan ilişkisi sorulan Ece Güner, kuruma yaklaşık 5-6 yıldır bağış yaptığını ancak derneğin iç yapısını veya kuruluşunu bilmediğini belirtti. Güner, ifadesinde bu durumu, "Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Bunun dışında ameliyat ve tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarda yapmıştım. Bunların tamamını sosyal medyadan görerek yaptım. Haluk Levent’i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Derneğin hiçbir şekilde hiçbir kademesinde bir görevde bulunmadım. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım." sözleriyle anlattı.

"HALUK LEVENT ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ"

Haluk Levent ile tanışma sürecini de anlatan Güner, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı büyük miktardaki bağışın bu iletişimi başlattığına dikkat çekti. Güner, iletişimin nasıl fiziksel bir görüşmeye döndüğünü ise şu ifadelerle anlattı:

"Bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle Levent’te bulunan ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir."

Ece Güner

"DEPREM BAHANESİYLE 300-400 BİN DOLAR İSTEDİ"

Bu ziyaretin ardından Haluk Levent'in deprem bölgesini gerekçe göstererek kendisinden ilk kez kişisel olarak borç talep ettiğini belirten Güner, süreci anlattı. Güner, o dönemki ilk borç alışverişini, "300-400 bin dolar istedi. Hesabına gönderdim. Belirttiği tarihte de borcunu ödedi." şeklinde kayıtlara geçirdi.

"1 MİLYON DOLAR VERDİM"

İlk borcun geri ödenmesinin ardından Levent'in yeni ve çok daha büyük taleplerle geldiğini anlatan Avukat Güner, güven inşasının ardından gelen bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu şekilde güvenimi kazandı. 2023 yılı Ağustos ayında benden Ankara’da Ahbap Derneği’nin öncülüğünde kurulacak olan teknoloji parkı için 3 milyon dolar civarında para istedi. İlk etapta 1 milyon dolar civarı para gönderdim. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlattı. Tekrar 570 bin dolar yolladım. Yani kendisine toplamda 1 Milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Bu borcu kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent’e vermiş olduğum bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey geri aldım."

PARALARIN KAYNAĞI SORULDU

Emniyetteki sorgu esnasında Ece Güner’e, gönderdiği yüksek meblağlı paraların kaynağı da soruldu. Avukat Güner, bu fonların yıllar süren mesleki birikimlerinden ve avukatlık faaliyetlerinden elde ettiği yasal kazançlar olduğunu, bunu resmi belgelerle kanıtlayabileceğini ifade etti.

Haluk Levent

"VERGİLERİMİ EKSİKSİZ ÖDEDİM"

Finansal geçmişinin temiz olduğunu vurgulayan Güner, devlete olan yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini söyledi. Güner, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte avukatlar arasında vergi rekortmeni olduğuma dair listeleri ve vergi dairelerinin vermiş olduğu tebrik yazılarını da ifademe ek olarak sunuyorum. Haluk Levent’in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum. Ben 57 yaşındayım hayatım boyunca kanunlara uygun yaşadım. Dürüst bir hayat sürdüm vergilerimi eksiksiz ödedim. Vergilerimin dışında zekatımı da ödedim. Ben burada iyi kalpliliğimin, yardımseverliğimin suistimal edildiğini düşünüyorum."

AHBAP DERNEĞİ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Haluk Levent

Bu kapsamda, AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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