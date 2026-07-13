Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, finansal kaynak sağlamak amacıyla asistanına "mide kanserine yakalandığı" yönünde kurgu haber yayma talimatı verdiği deşifre edildi. Söz konusu mesajlarda Haluk Levent'in, kurguyu desteklemek amacıyla asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Derneğin idari ve mali faaliyetlerini inceleyen savcılık, yürütülen tahkikat kapsamında teknik ve fiziki takiplere dayanan yeni delillere ulaştı.

Soruşturma dosyasından elde edilen bulgular doğrultusunda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında adli makamlarca gözaltına alınmıştı. Levent’e yönelik suçlamaların, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bildirildi.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki hali

MİLYONLARCA LİRALIK BAHİS VE PARA TRANSFERLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve savcılık incelemelerinde, derneğin mali yapısına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya çıkarıldı. Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik’in hesaplarını kullanarak toplam 990 milyon liralık bahis oynadığı ve bu tutarın 390 milyon lirasını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Ahbap Derneği hesaplarından Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon lira aktarıldığı saptandı.

"MİDE KANSERİ" İDDİASIYLA KURGU MESAJ TALİMATI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve iletişim kayıtlarında, Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki yazışmalar deşifre edildi. Kayıtlarda, Levent’in asistanına belirli kişilere yönelik "mide kanserine yakalandığı ve tedavi için finansal kaynak aradığı" yönünde asılsız bilgi yayması talimatını verdiği tespit edildi. Söz konusu mesajlarda Haluk Levent’in, kurguyu desteklemek amacıyla asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü.

Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya arasındaki yazışmalar

İncelemeye alınan mesaj dökümlerinde, asistan Yeliz Kaya’nın süreçte kullanılacak senetlere dair duyduğu endişeleri Dernek Başkanı Haluk Levent’e ilettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen dijital deliller ve mali kayıtlar çerçevesinde çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya arasındaki yazışmalar

990 MİLYON LİRALIK BAHİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edilmişti.

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Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verilmişti.

Haluk Levent

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

Haluk Levent

AHBAP DERNEĞİ'Nİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla açılan davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yönelik iddialara dair geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Levent, mali denetim tamamen yapıldıktan sonra Ahbap Derneği başkanlık görevini bırakıp gönüllü olarak devam edeceğini ifade etmişti.

Ticari hayatında sıkıntılar yaşadığını, bunun bir nedeninin de Ahbap Derneği'ne vakit ayırmasından kaynaklandığını söyleyen Levent, "Taahhütleri yerine getirmemiş de olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu Ahbap Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım." demişti.

Haluk Levent ayrıca, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) kuralları gereği belge paylaşamayacağını da söylemişti. Levent'in bu sözleri, kamuoyunda tepki çekmişti.

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