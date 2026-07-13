İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, altın, dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi.

YÜKLÜ PARA TRANSFERLERİ, YÜKSEK MEĞLAĞDA BAHİSLER...

Soruşturmada, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüklü miktarda para transferi yaptığı ve şans oyunları hesaplarına aktardıkları paralarla yüksek meblağlarda bahis oynadıkları tespit edildi. Ayrıca kısa süre içinde aralarında çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri de belirlendi.

18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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