Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesi Belediye Başkanı Necat Cellek, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

AK Parti'den Şirvan Belediye Başkanı olarak görev yapan Cellek'in vefat haberi, ilçe halkı ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Necat Cellek'in cenazesinin, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Siirt İl Başkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin" denildi.

NECAT CELLEK KİMDİR?

Siirt'te 2004 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan 60 yaşındaki Necat Cellek, ilkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi ise Siirt'te tamamladı.

Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Cellek, AK Parti'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçildi.

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