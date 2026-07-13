KKTC'den Güney Kıbrıs'a rest! "Elektrik de su da verebiliriz"
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert ifadelerle karşılık verdi. Rum tarafına seslenen Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz, elektriğiniz tükendiğinde elektrik de sağlayabiliriz" dedi.
- KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye ile imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına yönelik eleştirilerine yazılı açıklamayla cevap verdi.
- Üstel, Rum yönetiminin anlaşmadan rahatsız olmasının sürpriz olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikalarını eleştirdi.
- Türkiye ile enerji projelerinin kararlılıkla devam edeceğini ve KKTC'nin meşru anlaşmalar yapmayı sürdüreceğini vurguladı.
- Üstel, Rum yönetimine susuz kaldıklarında su, elektriği tükendiğinde ise elektrik sağlayabileceklerini belirtti.
- KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle enerji ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve Ada'nın parlayan yıldızı olacağını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına yönelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eleştirilerine yazılı açıklamayla cevap verdi. Üstel, Rum yönetiminin anlaşmadan rahatsız olmasının kendileri açısından sürpriz olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına yönelik yıllardır sürdürülen izolasyon politikalarını eleştirdi.
Türkiye ile yürütülen enerji projelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Üstel, KKTC'nin uluslararası alanda meşru anlaşmalar yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Rum yönetiminin Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığını ve iradesini kabul etmek zorunda olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye ile doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin de hayata geçirileceğini kaydetti.
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"SU DA VERİRİZ, ELEKTRİK DE"
Açıklamasında Güney Kıbrıs'ın yaşadığı su ve enerji sıkıntılarına da değinen Üstel, dikkat çeken ifadeler kullandı. Rum yönetimine çağrıda bulunan Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de sağlayabiliriz. Tankerlerle taşınan su yerine Anamur'dan gelen temiz suyu kullanabilirsiniz" dedi.
KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle enerji ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarıyla Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir baskı, tehdit ya da karalama kampanyası bu süreci engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.