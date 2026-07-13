KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert ifadelerle karşılık verdi. Rum tarafına seslenen Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz, elektriğiniz tükendiğinde elektrik de sağlayabiliriz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına yönelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eleştirilerine yazılı açıklamayla cevap verdi. Üstel, Rum yönetiminin anlaşmadan rahatsız olmasının kendileri açısından sürpriz olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına yönelik yıllardır sürdürülen izolasyon politikalarını eleştirdi.

Türkiye ile yürütülen enerji projelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Üstel, KKTC'nin uluslararası alanda meşru anlaşmalar yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Rum yönetiminin Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığını ve iradesini kabul etmek zorunda olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye ile doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin de hayata geçirileceğini kaydetti.

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"SU DA VERİRİZ, ELEKTRİK DE"

Açıklamasında Güney Kıbrıs'ın yaşadığı su ve enerji sıkıntılarına da değinen Üstel, dikkat çeken ifadeler kullandı. Rum yönetimine çağrıda bulunan Üstel, "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de sağlayabiliriz. Tankerlerle taşınan su yerine Anamur'dan gelen temiz suyu kullanabilirsiniz" dedi.

KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle enerji ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarıyla Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir baskı, tehdit ya da karalama kampanyası bu süreci engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

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