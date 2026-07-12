Türkiye Gazetesi
Wimbledon'da şampiyon üst üste ikinci kez Sinner
Tek erkekler finalinde Alexander Zverev’i 3-1 yenen Jannik Sinner, kariyerinin 5. grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Özetle DinleWimbledon'da şampiyon üst üste ikinci kez Sinner
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Spor 2 dk önce
İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Wimbledon finalinde Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
- Sinner, finalde Alexander Zverev ile karşılaştı.
- Sinner, Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle yendi.
- Bu sonuçla Jannik Sinner Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.
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İtalyan raket Jannik Sinner, final mücadelesinde Alexander Zverev'i 6-7, 7-6 6-3 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 mağlup ederek Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.
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