Anadolu Ajansı
Milliler, Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya mağlup olan 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
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Spor 2 dk önce
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.
- Milli takım, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı.
- Final maçı Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynandı.
- Karşılaşmada İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.
- Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milli takım, finalde ilk yenilgisini aldı.
- Şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler, finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
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