Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya mağlup olan 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler, finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

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