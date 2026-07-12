İsrail Parlamentosu, genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu yeniden iktidarda kalmak için yarışacak. Seçim öncesinde Netanyahu'nun karşısına çıkması beklenen en güçlü isimler de belli oldu. İşte Netanyahu'nun başlıca rakipleri...

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, 2023-2024 yılları arasında Netanyahu'nun savaş kabinesinde görev yaptıktan sonra istifa etti. Gazze savaşındaki yönetimi nedeniyle Netanyahu'yu sert şekilde eleştiren Eisenkot, 2025 yılında "Yashar" (Doğru) adlı partiyi kurarak siyasette kendi yolunu çizdi. Eisenkot, özellikle Gazze savaşında oğlu Gal ve iki yeğeninin çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından halk arasında büyük bir sempati görüyor.

Anketlerde Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak gösterilen54 yaşındaki Naftali Bennett, 2021 yılında kurduğu koalisyon hükümetiyle Netanyahu'nun 12 yıllık kesintisiz iktidarını sona erdirmişti. Güvenlik politikalarında sert çizgisiyle bilinen Bennett'in, Netanyahu'dan uzaklaşan sağ seçmenlerin desteğini alabileceği değerlendiriliyor. Bennett'in seçimlerde muhalefet lideri Yair Lapid ile iş birliği yapması bekleniyor.

Eski gazeteci ve televizyon sunucusu olan 62 yaşındaki Yair Lapid, 2012 yılında kurduğu merkez sağ eğilimli Yesh Atid Partisi ile İsrail siyasetinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Daha önce maliye ve dışişleri bakanlığı yapan Lapid, 2022 yılında kısa süre başbakanlık görevini üstlenmişti. Uzmanlar, Lapid'in tek başına seçim kazanmasının zor olduğunu ancak kurulacak olası koalisyonlarda belirleyici rol oynayabileceğini ifade ediyor.

Netanyahu'nun eski yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Avigdor Lieberman ise yıllardır İsrail siyasetinin etkili isimleri arasında yer alıyor. Dışişleri, savunma ve maliye bakanlığı görevlerinde bulunan Lieberman, son dönemde Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekiyor. Güvenlik politikalarında katı tutumuyla bilinen Lieberman, ultra-Ortodoks Yahudilere tanınan ayrıcalıkların kaldırılması ve zorunlu askerlik uygulamasının genişletilmesi gerektiğini savunuyor.

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