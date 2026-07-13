ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni saldırılar başlattığını açıkladı. Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların temel hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesini azaltmak olduğu belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan paylaşımda, operasyonların ABD'nin doğu yakası saatiyle 17.00'de başladığı (tsi 00.00) belirtilerek, "Sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON EMRİNİ TRUMP VERDİ

Açıklamada ayrıca, operasyon emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği ve saldırıların İran güçlerinden hesap sorulması amacı taşıdığı vurgulandı.

ABD, bir gün önce düzenlediği operasyonlarda kara ve deniz unsurlarının yanı sıra savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

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BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.

Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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