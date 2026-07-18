Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Kararın ardından Mehmet Fatih Çiçekli'nin hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, aslen nereli?

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Yerine Ömer Hilmi Yamlı'nın atanmasının ardından Mehmet Fatih Çiçekli'nin biyografisi ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'nın Sincan ilçesinde tamamlayan Çiçekli, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde gördü. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yaklaşık yedi yıl Rekabet Kurumunun çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 2004 yılında mülki idare amirliği mesleğine geçti.

Mülki idare amirliği kariyerinde Ordu Çaybaşı, Bursa Büyükorhan ve Antalya Gündoğmuş ilçelerinde vekaleten; Karabük Yenice, Iğdır Aralık ve Elazığ Palu ilçelerinde ise asaleten kaymakam olarak görev yaptı. Daha sonra Sakarya Vali Yardımcılığı görevini üstlenen Çiçekli, askerlik hizmetini İstanbul Merkez Komutanlığında Disiplin Subayı Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı. Görevi sırasında, İçişleri Bakanlığı tarafından “The University of Sheffield”da Pre-MBA Eğitimi” almak üzere 9 ay süre ile İngiltere`ye, son dönemde de 1 aylık süre ile “Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Programı” kapsamında Çin Halk Cumhuriyetine gönderildi.

Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, aslen nereli? Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçeklinin biyografisi

2010 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü. 27 Temmuz 2020'de İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Fatih Çiçekli, 2023 genel seçimlerinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 19 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak görevlendirilen Çiçekli, 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliğine atandı ve 14 Ocak 2026'da görevine başladı.

18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. İyi derecede İngilizce bilen Çiçekli, Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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