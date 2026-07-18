Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. "Nereden nereye... Bir Haluk Levent hikayesi" sözleriyle paylaşımına başlayan Kırmızıgül, Prestij Müzik yıllarından bugüne uzanan dostluklarını ve birlikte yaşadıkları süreci anlattı.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in 1990'lı yıllarda Prestij Müzik çatısı altında başlayan yolculuğu, Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve 2023 yılında vizyona giren Prestij Meselesi filmine de konu olmuştu.

Mahsun Kırmızıgül, paylaşımında Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı maddi sorunları ve cezaevi sürecini hatırlatarak, o dönemde kendisine destek olduklarını belirtti. Kırmızıgül, Levent'in borçlarının ödenmesi için kendi kazancından katkı sağladığını ifade etti.

Yıllar sonra AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü yardım faaliyetleri nedeniyle Haluk Levent'le gurur duyduğunu dile getiren Kırmızıgül, sanatçının toplumun geniş kesimlerinden güven gördüğünü, çok sayıda ödül aldığını ve milyonlarca kişinin desteğini kazandığını vurguladı.

Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Nerden nereye… Bir Haluk Levent hikayesi… Biz seninle aynı dönemde aynı hayalleri kuruyor, aynı heyecanları yaşıyorduk. Bir gün milyonlara ulaşacağımızın hayalini kuruyorduk. Aynı yapım şirketinde, aynı çatı altında şöhret basamaklarını birlikte tırmandık. O yıllarda sen, nasıl olduysa korkunç bir borç sarmalının içine düştün. Edindiğin kötü alışkanlıklar başına büyük belalar açmıştı. Borçların yüzünden seni Adana Karataş Cezaevi'ne, rahmetli yapımcımız Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz'le birlikte bizzat biz götürdük. O günlerde sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için, Star TV'de yaptığım diziden kazandığım parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık. Sonra hayat hepimizi farklı yollara savurdu… Yıllar sonra Ahbap Derneği'yle yaptığın yardımları, ihtiyaç sahiplerinin yanında oluşunu gördükçe içimden, 'Haluk Levent o karanlık günleri geride bıraktı. Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.' diyordum. Attığın her adımla gurur duydum. Bakanlar, Valiler, Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanının eşinden aldığın ödül, sivil toplum kuruluşları yaptıklarını takdir etti. Binlerce konser verdin. Meydanlar doldu, salonlar doldu. Reklamlarda oynadın, büyük markalar sana sponsor oldu. Hayat sana milyonlarca insanın ömrü boyunca ulaşamayacağı imkânlar sundu. Ama ah be Haluk… Şu kötü alışkanlıklarından neden kurtulamadın? Neden? Depremde ölen insanlar için o masalara bir daha oturmamalıydın. O ekranlara bakmamalıydın. O tuşlara hiç dokunmamalıydın. Keşke ellerin kırılsaydı da bu alışkanlıklara bir daha dönmeseydin. Bu halk seni başının üstüne koydu. En güvenilir, en çok alkışlanan sanatçılardan biri yaptı. Bağrına bastı. Sana ikinci, üçüncü, belki de son bir şans verdi. Depremde insanlar evlatlarını, annelerini, babalarını toprağa verirken, kendi yaralarını sarmaya çalışırken milyonlarca insan elindekini avucundakini sana gönderdi. Sana güvendi. Milyonlarca insan sana ışık yaktığı halde o karanlığın içinden aydınlığa çıkamadın. Neden o ışığı göremedin? Neden o kötü alışkanlıkların için doğruluktan ve dürüstlükten ayrıldın? Hayat bu kadar ucuz muydu Haluk? Birkaç dakikalık heyecan uğruna, bunca sevgiye, bunca güvene, bunca emeğe sırt çevirmeye gerçekten değer miydi? Yaptıkların sadece seni yıkmadı. Sana inananları, seni sevenleri, dostlarını da derinden yaraladı. Ben bugün en çok seni değil… Aileni düşünüyorum. Sadece onlar için bile bütün kötü alışkanlıklarını, bütün tutkularını, bütün zaaflarını geride bırakmalıydın. İçimde cevabını bulamadığım tek bir soru kaldı… Gerçekten değdi mi Haluk?"