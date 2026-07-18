İhlas Haber Ajansı
Her akşam aynı saatte ortaya çıkıyorlar! Bu mahallede sansarlar geziyor
Samsun'un İlkadım ilçesinde mahalle sakinleri her akşam aynı saatte ortaya çıkan iki sansarı konuşuyor. Saat 22.00'den sonra sokaklarda yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerasına yansırken, zaman zaman kedilerle karşı karşıya gelmeleri dikkat çekti.
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Yaşam az önce
Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geceleri sokaklarda iki sansarın yiyecek aradığı görüldü.
- Sansarların geceleri sokaklarda yiyecek aradığı belirtiliyor.
- Daha önce tek görülen sansarın sayısının ikiye çıktığı ifade ediliyor.
- Sansarlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Neredeyse her akşam saat 22.00'den sonra ortaya çıktıkları belirtiliyor.
- Zaman zaman mahalledeki kedilerle karşı karşıya geldikleri görülüyor.
- İnsanları fark ettiklerinde hızla gözden kayboluyorlar.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Nizam-ı Cedit Sokak'ta geceleri sokaklarda dolaşan sansarlar mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor. Daha önce tek olarak görülen sansarın sayısının ikiye çıktığı belirtilirken, gece saatlerinde yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
HER AKŞAM 22.00'DE ORTAYA ÇIKIYORLAR
Neredeyse her akşam saat 22.00'den sonra ortaya çıkan iki sansarın sokaklarda yiyecek aradığı, zaman zaman mahalledeki kedilerle karşı karşıya geldiği görüldü. İnsanları fark ettikleri anda hızla gözden kaybolan sansarlar, bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.
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