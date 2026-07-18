Samsun'un İlkadım ilçesinde mahalle sakinleri her akşam aynı saatte ortaya çıkan iki sansarı konuşuyor. Saat 22.00'den sonra sokaklarda yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerasına yansırken, zaman zaman kedilerle karşı karşıya gelmeleri dikkat çekti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Nizam-ı Cedit Sokak'ta geceleri sokaklarda dolaşan sansarlar mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor. Daha önce tek olarak görülen sansarın sayısının ikiye çıktığı belirtilirken, gece saatlerinde yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Her akşam aynı saatte ortaya çıkıyorlar! Bu mahallede sansarlar geziyor

HER AKŞAM 22.00'DE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Neredeyse her akşam saat 22.00'den sonra ortaya çıkan iki sansarın sokaklarda yiyecek aradığı, zaman zaman mahalledeki kedilerle karşı karşıya geldiği görüldü. İnsanları fark ettikleri anda hızla gözden kaybolan sansarlar, bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Her akşam aynı saatte ortaya çıkıyorlar! Bu mahallede sansarlar geziyor

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