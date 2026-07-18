İran ordusu Basra Körfezi ve çevresindeki Amerikan müttefiklerine yönelik füze ile İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Gerçekleşen operasyonlarda Ürdün'deki en az iki ABD askeri üssü doğrudan isabet alırken çok sayıda Amerikan askeri yaralandı.

Tüm dünya kalıcı ateşkesi beklerken ABD-İran Savaşı'nda gerilim bir kez daha alevlendi. İran, ateşkes şartlarında yer alan Hürmüz Boğazı'nı kapatırken ABD'den yeni bir saldırı dalgası geldi. Washington'un birkaç gün üst üste İran hedeflerine dalga dalga saldırılar düzenlemesinin ardından, İran ordusu bu hafta Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkelere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ürdün'deki en az iki askeri üsse yönelik İran saldırıları sonucu tesislerin isabet aldığı ve birkaç Amerikan askerinin yaralandığı kaydedildi.

CBS News tarafından aktarılan bilgilere göre, meydana gelen yaralanmaların ciddiyeti ve tam olarak hangi zaman diliminde gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Ürdündeki ABD üsleri vuruldu! Çok sayıda yaralı var

ABD ORDUSUNUN KAYIPLARI ARTIYOR: 400'DEN FAZLA ASKER YARALANDI

İran'a karşı yürütülen savaş sürecinde Amerikan ordusunun resmi kayıp sayısı, Umman Denizi üzerinde yaşanan kazada bir Donanma pilotunun hayatını kaybetmesiyle 14'e çıktı. Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren yaralanan toplam asker sayısı ise 400 sınırını aşmış durumda. Washington yönetiminin günlerdir İran hedeflerine yönelik dalga dalga gerçekleştirdiği operasyonların ardından, İran ordusu Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkelere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarına hız verdi.

KIRILGAN ATEŞKES TAMAMEN ÇÖKTÜ: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM

Geçen ay iki ülke arasında sağlanan kırılgan ateşkes, barış müzakerelerinin tıkanmasıyla tamamen ortadan kalktı. Washington'ın, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmakla suçlaması ipleri tamamen kopardı. Bölgenin farklı noktalarında konuşlu birlikleri yer alan ABD ordusu, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatma gerekçesiyle yedinci gününe giren yeni bir saldırı dalgası başlattı.

TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞ UYARISI: "WASHINGTON'A KARŞI BAŞLATILACAK"

ABD'nin operasyonlarına karşılık veren İran, Katar, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt dahil olmak üzere Körfez müttefiklerini hedef alan misilleme adımları attı. İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rezai, Trump yönetiminin füze saldırılarını sürdürmesi durumunda önümüzdeki günlerde Washington'a karşı "tam ölçekli bir saldırı" başlatılacağı uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları ise Suriye'deki bir Amerikan üssünü ateş altına aldığını öne sürdü, fakat söz konusu üsteki askerlerin yılın başlarında geri çekildiği biliniyor.

KÖRFEZ'DE FÜZE YAĞMURU: KUVEYTLİ ASKERLER DE YARALANDI

Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından birkaç Kuveyt askerinin yaralandığını açıkladı.

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