2026 YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç takvimini yakından takip ediyor. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte YKS sonuç sürecine dair merak edilenler...

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından milyonlarca aday sonuç heyecanı yaşıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuç ekranını ve üniversite tercih takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

YKS AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçlar 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek ve tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları erken açıklanır mı 2026? Üniversite sınavı sonuç ekranı

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının resmi takvimden önce açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllarda bazı ÖSYM sınav sonuçlarının ilan edilen tarihten önce açıklanmıştı. Bu nedenle sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

YKS sonuçları erken açıklanır mı 2026? Üniversite sınavı sonuç ekranı

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI)

YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla sorgulayabilecek. Sisteme giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi kullanılacak. Ayrıca e-Devlet üzerinden yönlendirme ile de sonuç ekranına erişim sağlanabilecek.

Sonuç belgesinde adayların TYT, AYT ve YDT puanları, testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile başarı sıralamaları yer alacak. Yerleştirme işlemleri sırasında kullanılacak puan ve sıralama bilgileri de aynı ekranda görüntülenebilecek. ÖSYM sonuçları basılı belge olarak göndermeyecek.

YKS sonuçları erken açıklanır mı 2026? Üniversite sınavı sonuç ekranı

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2026 YKS tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Tercih sürecine ilişkin takvim ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Tercih döneminde adaylar puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Üniversitelerin kontenjanları, özel koşulları ve taban başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler de ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak.

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