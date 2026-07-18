Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı! İlk rakip Kanada
Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunu açıkladı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde 23 Temmuz'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
- Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak.
- Final etabı, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
- Çeyrek final maçı, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak.
- Başantrenör tarafından belirlenen final etabı kadrosunda pasör, pasör çaprazı, smaçör, orta oyuncu ve libero pozisyonlarındaki oyuncular yer alıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında mücadele edecek kadrosu açıklandı. Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP KANADA
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek.
Milliler, çeyrek final mücadelesinde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU AÇIKLANDI
Başantrenörün belirlediği final etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge