Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunu açıkladı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde 23 Temmuz'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında mücadele edecek kadrosu açıklandı. Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

ÇEYREK FİNALDE RAKİP KANADA

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek.

Milliler, çeyrek final mücadelesinde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU AÇIKLANDI

Başantrenörün belirlediği final etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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