Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve faili meçhul durumda olan 6 cinayet dosyasının tekrar incelenerek aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, "Çalışmalar neticesinde, Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla güçlü bir eş güdüm halinde, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

6 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır." ifadesini kullanan Gürlek, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyasının, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelendiğini kaydetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bakan Gürlek, aydınlatılan faili meçhul olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık'ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmış, gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklanmıştır. Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyasında, tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları ile HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda, alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapılmış, bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edilmiş ve adli işlemler başlatılmıştır."

YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLER ÇÖZÜLDÜ

Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında, olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlenmiş, HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştır. İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner'in dosyasında ise şüpheli, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu ikrar etmiş ve kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyasında, olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edilmiş, yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır." dedi.

Bu dosyaların yeniden ele alınmasında ve aydınlatılmasında büyük bir özveriyle çalışan İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarına, gece gündüz demeden gayret gösteren Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının fedakar mensuplarına teşekkür eden Gürlek, teknik ve bilimsel incelemeleriyle soruşturmalara önemli katkılar sağlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Adli Tıp Kurumuna, kriminal polis laboratuvarlarına, bilirkişilere ve bu dosyaların aydınlatılmasına emek veren bütün kurumlara şükranlarını sundu.

"ADALETİN HAFIZASI GÜÇLÜDÜR"

Vatandaşlardan müsterih olmalarını isteyen Gürlek, şunları kaydetti:

"Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek, karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Acıları yıllardır dinmeyen mağdur ailelerimizin yanında olmaya, cevap bekleyen sorularını adaletin imkanlarıyla karşılıksız bırakmamaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır."

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