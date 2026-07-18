Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Osman Bektaş, "Tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamaz; ancak M6 depremine karşı hazırlıklı olmak gerekir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Malatya Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Malatya güne depremle uyandı! Çok sayıda il sallandı

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depremin ardından ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çiftçi, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya'daki 5 şiddetindeki depremin ardından korkutan uyarı: Hazırlıklı olmak gerek

BEKTAŞ: HAZIRLIKLI OLMAK GEREK

Birçok kentte hissedilen deprem korkuya neden olurken Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bektaş, "Bu büyüklükteki depremler, Maraş depreminden sonra bölgedeki gerilmenin yeniden dağıldığının bir göstergesidir. Tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamaz; ancak M6 depremine karşı hazırlıklı olmak gerekir." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası