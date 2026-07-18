Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valiliğinde görev değişimi yaşandı. Yeni Ardahan Valisi olarak atanan Ömer Hilmi Yamlı'nın eğitim hayatı, kariyeri ve daha önce görev yaptığı iller merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Valiliği görevine atandı. Görev değişikliğinin ardından kamuoyunda "Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları araştırılmaya başlandı.

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

Ömer Hilmi Yamlı, 1979 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ahlat'ta tamamlayan Yamlı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve 2001 yılında lisans eğitimini tamamladı. , 2006 yılında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde yaklaşık dokuz ay dil eğitimi aldı. Daha sonra 2013 yılında Keele Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparak eğitimini uluslararası düzeyde sürdürdü.

Meslek hayatına 2003 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmeni olarak başlayan Yamlı, 2004 yılında Van Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Kaymakam adaylığı sürecinde İzmir Beydağ, Van Bahçesaray ve Giresun Güce ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığına atanan Yamlı, 5 Eylül 2023 tarihinde görevine başladı.

Son olarak 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası