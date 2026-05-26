2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek Filenin Sultanları’nın maç takvimi belli oldu. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın VNL maç tarihleri, rakipleri, yayın bilgileri ve Ankara etabı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde üç farklı ülkede kritik karşılaşmalara çıkacak. Brezilya, Türkiye ve Japonya’da oynanacak etaplarda mücadele edecek Filenin Sultanları’nın maç programı netleşirken, voleybolseverler “Filenin Sultanları maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına cevap arıyor.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek Filenin Sultanları, ilk hafta maçlarını 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Brasilia kentinde oynayacak. Milliler ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ardından Hollanda, İtalya ve Bulgaristan maçlarıyla ilk hafta tamamlanacak.

İkinci hafta karşılaşmaları ise 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara’da oynanacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı etapta Filenin Sultanları; Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. Ankara etabının yoğun ilgi görmesi beklenirken, taraftarların özellikle Türkiye-Çin karşılaşmasına büyük ilgi göstermesi öngörülüyor.

Milliler üçüncü hafta mücadelelerini ise Japonya Kansai'de oynayacak. 8-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etapta Türkiye; Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Grup aşamalarının ardından puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ekipler finallere yükselmeye hak kazanacak.

2026 VNL Finalleri kadınlarda 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Macao kentinde düzenlenecek. Filenin Sultanları, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıların ardından bu sezon da şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ (VNL) HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Filenin Sultanları’nın 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarının TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Resmi yayın akışlarının maç haftalarında netleşmesiyle birlikte karşılaşmaların kanal bilgileri güncellenecek.

2026 VNL MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta - Brasilia, Brezilya

3 Haziran 2026 - 19.00 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

4 Haziran 2026 - 22.30 | Türkiye-Hollanda

6 Haziran 2026 - 21.30 | İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026 - 00.00 | Bulgaristan-Türkiye

2. Hafta - Ankara, Türkiye

17 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye-Çin

3. Hafta - Kansai, Japonya

8 Temmuz 2026 - 06.00 | Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026 - 07.00 | ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026 - 13.20 | Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026 - 09.30 | Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

