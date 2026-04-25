Voleybol Efeler Ligi: Halkbank, Spor Toto'ya karşı seriyi eşitledi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, Spor Toto'yu 25-23, 22-25, 21-25, 17-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.
- Spor Toto ile Halkbank arasındaki serinin son maçı 28 Nisan Salı günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SPOR TOTO 1-3 HALKBANK
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Camejo, Emin Gök (Burak Mert, Melih Sıratça, Mustafa Koç, İzzet Ünver, Muhammed Kaya)
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan, Sliwka (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza Aslan, Leal, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Sotola)
Setler: 25-23, 22-25, 21-25, 17-25
Süre: 112 dakika (27, 33, 29, 23)