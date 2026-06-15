Togg’un uzun menzilli versiyonunda önemli bir batarya değişikliğine gidiliyor. Yeni dönemde lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisine geçilirken, batarya kapasitesi artıyor ve şarj süresi kısalıyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg’un T10X ve T10F modellerinde batarya tarafında önemli bir güncelleme gündeme geldi. Şirketin uzun menzilli versiyonlarda yeni nesil LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisine geçtiği belirtiliyor. Togg, enerji yoğunluğu yüksek olan NMC (Nikel Manganez Kobalt) pillerini tercih ediyordu.

BATARYA KAPASİTESİ YÜKSELDİ

Satışa çıkan yeni modellerin özelliklerine bakıldığında, batarya kapasitesi 88,5 kWh seviyesinden 89,6 kWh'ye yükseldiği görülüyor. Kapasitedeki bu artış büyük olmasa da LFP batarya geçildiği ihtimalini güçlendiriyor.

ŞARJ SÜRESİ DÜŞTÜ

Güncellemeyle birlikte şarj süresinin de düştüğü görülüyor. Teknik verilere göre, 180 kW DC hızlı şarjda yüzde 20’den yüzde 80’e 28 dakikada dolarken, güncelleme ile bu süre 26,5 dakikaya düştü.

Önceki nesil Togg modellerinde 0-100 hızlanması 7,8 saniyeyken, yeni LFP bataryalı versiyonlarda 8,0 saniye olarak açıklandı. Bu 0,2 saniyelik fark yen bataryanın getirdiği 20 kilogramlık ağırlığın yanması.

Togg’da LFP batarya dönemi: Kapasite arttı, şarj süresi kısaldı

610 KİLOMETRELİK MENZİL KORUNUYOR

Togg’un uzun menzilli versiyonunun karma tüketimde WLTP ölçümüne göre 610 kilometre menzili bulunuyor. Yine karma enerji tüketimi ise 100 km’de 17,5 kWh.

LFP BATARYANIN AVANTAJLARI NELER?

-LFP bataryaların üretim maliyetleri NMC pillere göre daha düşük.

-Togg, LFP bataryalara geçişle üretim maliyetlerini aşağı çekecek. Bu da hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha agresif bir fiyat politikası izleyebilir.

-Ayrıca LFP pillerde termal kaçak riski daha küçük, yangın güvenliği ise daha üst düzey.

-Başka bir avantajı ise uzun süreli şarj düngüsüne rağmen performans kaybı daha az oluyor ve çok daha uzun batarya ömrü sunuyor.



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