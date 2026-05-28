Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret platformu Temu'ya yasadışı ürün satışını engellemek için gerektiği kadar çabalamadığı gerekçesiyle 200 milyon euro ceza kesti. Temu karara itiraz ederken, şirkete uyum planı hazırlaması için süre tanındı.

Avrupa Birliği'nin dijital platformlara yönelik denetimleri son dönemde hız kazandı. Özellikle tüketici güvenliği ve ürün standartları konusundaki ihlaller sıkı şekilde mercek altına alınıyor. E-ticaret devlerinin Avrupa pazarındaki faaliyetleri, regülasyon kurumları tarafından daha sert kurallar çerçevesinde değerlendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Avrupa Birliği’nin dijital hizmetler ve tüketici koruma kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. AB’nin yürüttüğü incelemeler sonucunda platforma yaklaşık 200 milyon euro para cezası kesildiği açıklandı.

CEZANIN NEDENİ

Ceza, platformda yasadışı ürün satışlarının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesiyle verildi. Avrupa Komisyonu, Temu'nun platformunda satılan yasadışı ürünlerin oluşturduğu sistemik riskleri titizlikle tespit edemediğini, analiz edemediğini ve değerlendiremediğini belirtti. Özellikle algoritmik tavsiye sistemleri ile influencer'lar aracılığıyla yürütülen promosyon programlarının, yasadışı ürün satışlarını artırabileceğini yeterince incelemediği vurgulandı.

TEMU'DAN İTİRAZ

Temu ise AB ile aynı fikirde değil. Karar itiraz eden şirket, "Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine saygı duyuyor ve dijital ekonomide net kuralların önemini kabul ediyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz. Verilen cezayı orantısız buluyoruz. Karar, 2024'teki ilk DSA değerlendirmemizle ilgilidir ve sistemlerimizin mevcut durumunu yansıtmamaktadır. Temu, süreç boyunca Komisyon ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmuş ve o zamandan beri risk değerlendirmesini, platform yönetimini ve kullanıcı korumasını güçlendirmek için daha fazla adım atmıştır" açıklamasını yaptı.

TEMU'YA 3 AY SÜRE

Komisyon, şirketin iki ay içinde DSA'ya uymak için yeterli çabayı gösterip göstermediğine ilişkin bir kararla birlikte düzenleyicilerin değerlendireceği bir eylem planı sunması için Temu'ya 28 Ağustos'a kadar süre verdi.

"TEMU'YA GÜÇLÜ MESAJ GÖBDERİYORUZ"

AB teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen gazetecilere verdiği demeçte, "Bu risk yönetimiyle ilgili. Bu DSA'mızın temel taşıdır. Bu kararla Temu'ya çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz" açıklamasını paylaştı.

