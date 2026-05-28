AB'den Temu'ya 200 milyon euro ceza! İşte nedeni
Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret platformu Temu'ya yasadışı ürün satışını engellemek için gerektiği kadar çabalamadığı gerekçesiyle 200 milyon euro ceza kesti. Temu karara itiraz ederken, şirkete uyum planı hazırlaması için süre tanındı.
- Ceza, ürün güvenliği standartlarının yetersiz sağlanması, tüketici bilgilendirmesindeki eksiklikler ve satıcı denetimindeki yetersizlikler nedeniyle verildi.
- Temu, karara itiraz ederek cezayı orantısız bulduğunu ve sistemlerinin mevcut durumunu yansıtmadığını belirtti.
- Avrupa Komisyonu, Temu'ya iki ay içinde Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymak için çaba gösterdiğine dair bir karar ve bir eylem planı sunması için 28 Ağustos'a kadar süre tanıdı.
- AB teknoloji sorumlusu, bu kararla Temu'ya risk yönetimi konusunda güçlü bir mesaj gönderildiğini ifade etti.
Avrupa Birliği'nin dijital platformlara yönelik denetimleri son dönemde hız kazandı. Özellikle tüketici güvenliği ve ürün standartları konusundaki ihlaller sıkı şekilde mercek altına alınıyor. E-ticaret devlerinin Avrupa pazarındaki faaliyetleri, regülasyon kurumları tarafından daha sert kurallar çerçevesinde değerlendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Avrupa Birliği’nin dijital hizmetler ve tüketici koruma kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. AB’nin yürüttüğü incelemeler sonucunda platforma yaklaşık 200 milyon euro para cezası kesildiği açıklandı.
Altın sert düştü! Piyasalar yangın yeri, parasını yatıran şokta
CEZANIN NEDENİ
Ceza, platformda yasadışı ürün satışlarının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesiyle verildi. Avrupa Komisyonu, Temu'nun platformunda satılan yasadışı ürünlerin oluşturduğu sistemik riskleri titizlikle tespit edemediğini, analiz edemediğini ve değerlendiremediğini belirtti. Özellikle algoritmik tavsiye sistemleri ile influencer'lar aracılığıyla yürütülen promosyon programlarının, yasadışı ürün satışlarını artırabileceğini yeterince incelemediği vurgulandı.
TEMU'DAN İTİRAZ
Temu ise AB ile aynı fikirde değil. Karar itiraz eden şirket, "Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine saygı duyuyor ve dijital ekonomide net kuralların önemini kabul ediyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz. Verilen cezayı orantısız buluyoruz. Karar, 2024'teki ilk DSA değerlendirmemizle ilgilidir ve sistemlerimizin mevcut durumunu yansıtmamaktadır. Temu, süreç boyunca Komisyon ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmuş ve o zamandan beri risk değerlendirmesini, platform yönetimini ve kullanıcı korumasını güçlendirmek için daha fazla adım atmıştır" açıklamasını yaptı.
2025'in şampiyonu gümüşte işler değişti! Dünyaca ünlü bankalardan 'balon' uyarısı
TEMU'YA 3 AY SÜRE
Komisyon, şirketin iki ay içinde DSA'ya uymak için yeterli çabayı gösterip göstermediğine ilişkin bir kararla birlikte düzenleyicilerin değerlendireceği bir eylem planı sunması için Temu'ya 28 Ağustos'a kadar süre verdi.
"TEMU'YA GÜÇLÜ MESAJ GÖBDERİYORUZ"
AB teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen gazetecilere verdiği demeçte, "Bu risk yönetimiyle ilgili. Bu DSA'mızın temel taşıdır. Bu kararla Temu'ya çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz" açıklamasını paylaştı.