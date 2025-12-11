İhlas Haber Ajansı
Aile kavgası kontrolden çıktı: Evini ateşe veren şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı
Diyarbakır’da aile içi tartışma büyüdü, bir kişi evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede paniğe yol açarken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşandı. 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Kulüp küme düştü, çocuk taraftarlar stadyumu ateşe verdi
AİLESİYLE TARTIŞTI, EVİ YAKTI
Yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı, çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR