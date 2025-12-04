Kasım ayı enflasyon raporuna göre fiyatı en fazla düşen ürünler; tavuk, yumurta, balık ve taze sebzeler oldu. Temel gıda ürünlerinde son yıllarda ilk defa “eş zamanlı bir gevşeme” yaşanırken, arz şartlarının düzelmesi, stok maliyetlerinin kontrol altına alınması ve tedarik zincirindeki geçici rahatlama, düşüşün başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Enflasyon kasım ayında hız kesti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 0,87 ile yüzde 1,25 artış beklentisinin altında yükseliş kaydetti.

Gıda fiyatları gevşiyor! Kasımda aylık enflasyon sadece yüzde 0,87 arttı

Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87’den yüzde 31,07’ye indi. Kasım ayı enflasyon raporunun açıklanmasıyla birlikte tüketiciler için sevindirici bir tablo da ortaya çıktı.

Rapora göre fiyatı en fazla düşen ürünler tavuk eti (%8,64), yumurta (%8,38) ve taze balık (%7,07) oldu.

Ayrıca kırmızı et ve tereyağında da Et ve Süt Kurumunun (ESK) geçen hafta aldığı karar sonrası yıl sonuna kadar sürecek bir fi yat sabitleme dönemi başladı. Benzer bir durum taze sebzede de gerçekleşti. Uzun süredir düşüş eğilimini sürdüren taze sebze fiyatları kasım ayında da gerilemeye devam etti. Böylece temel gıda kalemlerinde son yıllarda ilk defa bu kadar belirgin bir ‘toplu gevşeme’ görülmüş oldu.

GIDA ENFLASYONU KASIMDA NORMALLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinden seyreden gıda enflasyonunun kasımda normalleştiğini belirterek, “Kasımda son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı.

Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Fiyat istikrarını merkeze alan programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerinin altını çizen Şimşek, 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları ise şöyle sıraladı:

Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması ile gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar.

KİRA TAVANI %35,91

Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

VATANDAŞ PAZAR SEPETİNİ DAHA FAZLA DOLDURUYOR

Fyat düşüşler pazara da yansıyor. İstanbul Beylikdüzü pazarında domates, biber, kabakta yüzde 10-20 arası düşüşler yaşanırken aynı şekilde sebzelerin tamamında da fiyatlar ucuzluyor.

Pazarcı esnafı “Vatandaş ‘bugün biraz daha fazla alayım’ diyor. Bu sözler duymayı özlemiştik” diyor.

YUMURTA VE TAVUK FİYATLARI DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ay verilerine göre; tavuk üretimi yıllık bazda 6,9 oranında artarak eylül ayında 228 bin 846 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 123 milyon 111 bin olarak kayıtlara geçti. Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 731 milyon 478 bin tavuk yumurtası üretildi.

Bu tablo yumurta ve tavuk fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

DENİZDEN BEREKET FIŞKIRIYOR

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda fiyatlar gerilemesini sürdürüyor.

Ülke genelinde hamsi fiyatlarının kilosu 100 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Balıkçılar “Şu an balığın en bol olduğu zaman. Havalar soğudukça gümüş, karides, levrek, çupra, mercan, istavrit ve hamsi tezgâha geliyor. En çok rağbet gören hamsi. Palamut bu yıl az olduğu için fi yatı henüz düşmedi. Mezgit ve istavrit 250 TL, çinekop 300 TL, tekir 400 TL, lüfer ise 700 TL’den satılıyor” dedi.

