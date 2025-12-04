Bakan Ersoy, turizm hedefleriyle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: 6 yılda 50 yılın eksiklerini kapattık. Hedefimiz ‘çok sayıda turist’ değil, yüksek gelir grupları. 200 ülkeye ulaşan bir tanıtım altyapımız var. Türkiye bugün turizm gelirinde dünya sıralamasında ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye’nin ucuz turizm destinasyonu olarak anılması artık geride kaldı. Kişi başı gecelik gelirde hedefimiz 130 dolar.

Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programında medya temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dizi film sektöründen, Papa XIV. Leo’nun ziyaretine birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Türk dizilerinin dünyada büyük ilgi görmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Dizi film sektörüne destek vereceğiz. Dizi ve film sektörümüz dünya çapında artan bir etki alanına sahip. Platformların uluslararası listelerinde Türkiye’nin dizi ve film ihracatındaki başarısı tesadüf değil. Netflix’in en çok izlenen 10 yapımından 4’ü Türkiye’den.

Ama artık ölçülebilir katkı istiyoruz. Her projeyle senaryo aşamasından itibaren çalışıyoruz. Dizi teşviklerinde yeni bir model geliyor. Bu modelle birlikte yalnızca turizme ve kültürel tanıtıma katkısı ölçülebilen içeriklere destek verilecek. Bu model, hem Türk dizi endüstrisini globalde daha da görünür kılacak hem de çekim yapılan destinasyonların turizmine ciddi ivme kazandıracak” dedi.

KÜLTÜR YOLU BÜYÜYOR

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin kapsamına değinerek, Türkiye’yi uluslararası kültür markası hâline getirme hedeflerini de paylaştı. Ersoy, “İstanbul ve Ankara ile başlamıştık. Bugün 16 ildeyiz. 2025’te 70 ile 2028’de ise 81 ilimizin tamamına yayacağız. Dünyanın en büyük kültür festivali ağı Türkiye’de olacak. Festival kapsamında bugüne kadar 50 binden fazla sanatçı sahne aldı; Dizi teşviklerinde yeni model geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: yüz binlerce ziyaretçi etkinliklere katıldı” diye konuştu.

Turizm çalışanlarına yönelik meslek yasası hakkında açıklamalarda bulunan Ersoy, çalışmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Bunu sektörle birlikte olgunlaştırıyoruz. Yakında paylaşacağız. Bu yasa turizmin kalite standardını kalıcı hâle getirecek” ifadelerini kullandı.

PAPA’NIN ZİYARETİ FIRSAT

Türkiye’yi ziyaret eden Papa XIV. Leo ile, program boyunca yakından ilgilenen Bakan Ersoy, ziyaretin son derece sıcak ve verimli geçtiğini söyledi. Ersoy, “Papa’nın mesajları, Türkiye’nin bölgesel barışa yönelik yaklaşımıyla örtüştü. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden çok etkilendi. Sosyal medyada ortaya çıkan bazı yorumlarla konuyu politik bir tartışmaya dönüştürmeyi doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Arkeolojik kazıları 12 aya çıkardıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: Bilimsel raporlamayı dijitalleştirdik. Müzecilikte ise standartlarımız artık Avrupa’nın üzerinde. Bu yatırımlar sadece kültürel değil; turizmin geleceği açısından da stratejik. Türkiye önümüzdeki 10 yılda arkeoloji alanında dünya literatürüne yön verecek. Bu, turizmden çok daha geniş bir vizyon meselesi.

