Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), “Sesli Adımlar” uygulaması ve “Erişilebilir Tiyatro” projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverlere sanat deneyimi sunarken, “Telefon Kütüphanesi” ve “Kitaplara Ses” uygulamalarıyla binlerce sesli kitap ve betimlemeli sanat eserini engelli bireylerin cebine taşıyor.

Şirket, “Günışığı” projesindeki “TahtApp” uygulamasıyla da az gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

Türk Telekom, teknolojiyle engelleri kaldırdı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, herkes için erişilebilir bir hayat hedeflediklerini belirterek “Teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de erişilebilir uygulamalarımızla daha kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyoruz. Günışığı projesi ile az gören çocukların akranları ile birlikte eğitim almalarına destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon çözümleriyle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran çözümlerimizle bugünü dönüştürürken, aynı zamanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital geleceğin altyapısını da inşa ediyoruz” dedi.

