Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı

Samsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakla ağır şekilde yaraladı. Polis ekipleri, kaçan babayı Cumhuriyet Meydanı’nda yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, babası tarafından bıçakla yaralandı.

Gaziosman Paşa Mahallesi 604'üncü Sokak'ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralayıp kaçtı.

Samsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı - 1. Resim

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından yaralanan Emre K, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan baba, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polisin 'dur' ihtarına uymamak sonu oldu - 3. SayfaPolisin 'dur' ihtarına uymamak sonu olduFETÖ'den aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaFETÖ'den aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandıTuristten Türk bayrağına büyük saygısızlık! Direkte yaptığı uygunsuz harekete sosyal medyada tepki büyük - 3. SayfaTürk bayrağına büyük saygısızlık!Ankara'da inşaatta feci kaza: Beton kolonun altında kalarak can verdi! - 3. SayfaBeton kolonun altında kalarak feci şekilde can verdi!Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti - 3. SayfaKreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybettiMuğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu - 3. SayfaMuğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu
Sonraki Haber Yükleniyor...