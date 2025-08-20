Samsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı
Samsun’un Bafra ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakla ağır şekilde yaraladı. Polis ekipleri, kaçan babayı Cumhuriyet Meydanı’nda yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziosman Paşa Mahallesi 604'üncü Sokak'ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralayıp kaçtı.
AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından yaralanan Emre K, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan baba, polis merkezine götürüldü.
