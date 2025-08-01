YÖK Atlas tercih robotu 2025 güncellendi: YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

2025 YKS tercih süreci başladı. Adaylar hayallerinde üniversiteyi kazanabilmek için en doğru tercihi yapması gerekiyor. Bu doğrultuda YÖK Atlas tercih robotu öne çıkıyor.

Üniversite adaylarına sunulan bu dijital rehber tercih sürecinde kilit bir rol oynuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır? İşte cevabı...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Milyonlarca üniversite adayı, yokatlas.yok.gov.tr adresine giriş yaparak tercih robotuna ulaşabiliyor. İstenilen bölüm ya da üniversitelerin geçmiş yıllara ait puan ve sıralama bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girilir. Ardından o üniversitedeki lisans programlarının listesine erişilebiliyor. “Program Seç” butonuna ilgi duyulan alan girildiğinde, bu isme ait programların bulunduğu üniversiteleri ekrana çıkar. Ayrıca "Tercih Listem" özelliği sayesinde tercih edilen programlar sisteme eklenebilir ve kişisel liste oluştutulabiliyor.



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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve adayların üniversite tercihlerini daha kolay yaplarına yardımcı olan bir veri sistemidir.

Tercih robotu, geçmiş yıllara ait taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanları ve yerleşme oranları gibi verileri detaylı şekilde gösterir.

YÖK ATLAS MODÜLLERİ NELER?

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller vardır.

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasının ardından tüm modüller yeni verilere göre revize edilecektir.