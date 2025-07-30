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YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu bugün paylaşılacaktır. Üniversite tercihi yapacak adaylar gözlerini YÖK Atlas'a çevirdi. Pek, YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih robotu...

YÖK Atlas platformu, detaylı analiz ve veri sunan tercih robotudur. Özellikle YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla beraber YÖK Atlas'a erişim çok fazla sağlanır.

 "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı", "Üniversitelerimiz" ve "Mezun Başarı Atlası" gibi birçok farklı modüllere sahip olan YÖK Atlas'ın 2025 YKS Kılavuz Bilgilerini güncelleyip güncellenmediği merak konusu oldu. 

YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor - 1. Resim

YÖK ATLAS 2025 AÇIKLANDI MI? 

YÖK Atlas 2025 bugün açıklanacaktır. YÖK Atlas'a erişmek isteyen adaylar https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresini kullanabilir.

Adayların 30 Temmuz -11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceği YKS tercih işlemlerinde, YÖK Atlas tercih robotu önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. 

YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor - 2. Resim

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu sayesinde adaylar, son 4 senenin taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türünü öğrenebiliyor.

YÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor - 3. Resim

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotu sayesinde adaylar; son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarına kolaylıkla erişim sağlayabilir. 

YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümüne tıklayarak lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalarda sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçilmesi yeterlidir. Böylelikle geçmiş yılların başarı sıralaması öğrenilir. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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