2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor

2025 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecine odaklandı. 30 Temmuz'da ÖSYM tercih ekranına giden adaylar '2025 YKS tercih ekranı açılmadı' ve 'YKS tercihi yapamıyorum' geri bildiriminde bulundu. Tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

YKS 2025 sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı tercih sürecine odaklandı. 30 Temmuz'da ÖSYM'nin tercih ekranına giden kullanıcılar '2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı', 'YKS tercihi yapamıyorum neden' sorgulamalarını yapıyor. ÖSYM'nin son açıklamaları ile tercih sürecine dair bilinenler haberimizde yer alıyor.

ÖSYM YKS TERCİH EKRANI NEDEN AÇILMADI?

ÖSYM 2025 YKS tercih ekranı henüz açılmadı. Bu nedenle adaylar tercihlerini yapamıyor. ÖSYM, son yaptığı duyuruda 30 Temmuz sabahı resmi internet sitesinde YKS Tercih Kılavuzu'nun yayımlanacağını belirtti.

Adaylar arasında "tercih ekranı neden açılmıyor" sorgulaması yapılırken tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

ÖSYM YKS TERCİHİ YAPAMIYORUM NEDEN?

Adaylar 'YKS tercihi yapamıyorum', 'tercih ekranı açılmadı' yorumları yapıyor. Ancak 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri henüz başlamadığı için adaylar YKS tercihlerini yapamıyor.

ÖSYM, tercih işlemlerinin yalnızca resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabileceğini duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM’nin resmi duyurusuna göre, 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos 2025’te başlayacak ve 13 Ağustos 2025’e kadar devam edecek. Ancak tercih ekranının tam olarak hangi saatte açılacağına dair net bir bilgi henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'den gelecek duyurular sonrası haberimiz güncellenecektir.