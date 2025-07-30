Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor

2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecine odaklandı. 30 Temmuz'da ÖSYM tercih ekranına giden adaylar '2025 YKS tercih ekranı açılmadı' ve 'YKS tercihi yapamıyorum' geri bildiriminde bulundu. Tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

YKS 2025 sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı tercih sürecine odaklandı. 30 Temmuz'da ÖSYM'nin tercih ekranına giden kullanıcılar '2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı', 'YKS tercihi yapamıyorum neden' sorgulamalarını yapıyor. ÖSYM'nin son açıklamaları ile tercih sürecine dair bilinenler haberimizde yer alıyor. 

ÖSYM YKS TERCİH EKRANI NEDEN AÇILMADI?

ÖSYM 2025 YKS tercih ekranı henüz açılmadı. Bu nedenle adaylar tercihlerini yapamıyor. ÖSYM, son yaptığı duyuruda 30 Temmuz sabahı resmi internet sitesinde YKS Tercih Kılavuzu'nun yayımlanacağını belirtti. 

Adaylar arasında "tercih ekranı neden açılmıyor" sorgulaması yapılırken tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve 13 Ağustos'a kadar devam edecek. 

2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor - 1. Resim

ÖSYM YKS TERCİHİ YAPAMIYORUM NEDEN?

Adaylar 'YKS tercihi yapamıyorum', 'tercih ekranı açılmadı' yorumları yapıyor. Ancak 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri henüz başlamadığı için adaylar YKS tercihlerini yapamıyor. 

ÖSYM, tercih işlemlerinin yalnızca resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabileceğini duyurdu.

2025 YKS tercih ekranı neden açılmadı? ÖSYM tercih ekranı sorgulanıyor - 2. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM’nin resmi duyurusuna göre, 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos 2025’te başlayacak ve 13 Ağustos 2025’e kadar devam edecek. Ancak tercih ekranının tam olarak hangi saatte açılacağına dair net bir bilgi henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'den gelecek duyurular sonrası haberimiz güncellenecektir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Armağan Çağlayan'a takipçisinden gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! “Ağzım açık okudum”Ferhat Pirinççi kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı Ferhat Pirinççi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferhat Pirinççi kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı Ferhat Pirinççi oldu - HaberlerFerhat Pirinççi kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı Ferhat Pirinççi olduRusya 8,8 büyüklüğünde deprem de ölü ya da yaralı var mı? Rusya deprem hakkında bildiklerimiz - HaberlerRusya 8,8 büyüklüğünde deprem de ölü ya da yaralı var mı? Rusya deprem hakkında bildiklerimizYKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri nereden yapılır? - HaberlerYKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri nereden yapılır?Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - HaberlerOsimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içindeİstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci indirimi var mı? Mahkeme kararı gündem oldu - Haberlerİstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci indirimi var mı? Mahkeme kararı gündem olduİstanbul Çekmeköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndürüldü mü? - Haberlerİstanbul Çekmeköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndürüldü mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...