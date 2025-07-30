YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri nereden yapılır?

YKS tercih kılavuzunun paylaşılmasına saatler kala adaylar, üniversite tercihlerini nereden yapacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. ÖSYM, 1 Ağustos'ta tercih işlemlerinin başlayacağını duyurmasıyla yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 30 Temmuz'da erişime açılacak. Peki, Üniversite tercihleri nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar..

2025 yılı için tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından paylaşılmasıyla birlikte, üniversite adayları tercih işlemlerini 13 Ağustos'a kadar gerçekleştirmesi zorunludur.

YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri, taban puanları ve kontenjan bilgileri de merak edilen konular arasındadır. Peki, Üniversite tercihleri nereden yapılır?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya bakıldığında üniversite tercih işlemleri, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların aldıkları puan ve mezun oldukları okul türleri YKS tercihleri yaparken göz önünde tutulması gereken önemli faktörlerden biridir.

Girmek istenilen yükseköğretim programlarıyla ilgili detaylı bilgiler YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazılacaktır. Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu detaylı bir şekilde incelemesi öneriliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU BUGÜN YAYIMLANIYOR

2025-YKS sonuçları bugün açıklanacak. Buna göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları baz alınacaktır.

Bu kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 30 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlayabilecektir.