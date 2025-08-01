Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing'e dava açıldı

Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing'e dava açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing&#039;e dava açıldı
Boeing, Dava, Uçak Kazası, Uçak, Yolcu, Yaralanma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de geçen yıl gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı acil iniş yapmıştı. Uçaktaki 171 yolcudan 4'ü, "kişisel, kalıcı ve maddi bakımdan yaralandıkları" gerekçesiyle uçağın üreticisi Boeing'e dava açtı. 

Geçtiğimiz yıl Alaska Hava Yollarına ait bir uçağın gövdesinden bir parça kopması sebebiyle acil iniş gerçekleştirilmişti. 

4 YOLCUDAN DAVA BAŞVURUSU

ABC News'in haberine göre, 1282 sayılı seferini yaparken sol orta çıkış kapısının tapası patlayan uçağın 4 yolcusu, ayrı ayrı dava başvurusu yaptı.

Dava metinlerinde, söz konusu yolcuların fiziksel ve mental anlamda yaralandığı, ayrıca maddi zarara uğradıkları belirtildi. Washington eyaletinin Seattle kentinde açılan davaya ilişkin henüz Boeing'den bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak 2024 akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyorUEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mars’ın sırları taşlarda gizli! NASA küreleri incelemeye aldı - DünyaNASA Mars’ta gizemli küreler keşfetti!Sırbistan'da darbe girişimi! Dışişleri Bakanı saldırıya uğradı - DünyaÜlkede darbe girişimi! Dışişleri Bakanı saldırıya uğradıİsrail'e ilk Avrupa tokadı! Slovenya silah satışını durdurdu - Dünyaİsrail'e ilk Avrupa tokadı!Japonya'da huzurevinin önünde facia! 73 yaşındaki kadın kanlar içinde kaldı - DünyaHuzurevinin önünde facia! Yaşlı kadın kanlar içinde kaldıOpenAI’den skandal geri adım! ChatGPT konuşmaları Google’a sızdı, kriz büyümeden frene bastılar - DünyaChatGPT konuşmaları Google’a sızdı! Apar topar iptal ettilerPasifik'te savaş provası! ABD destroyeri ilk kez açık denizde füze yükledi - DünyaPasifik’te savaş mı başlıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...