Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing'e dava açıldı

Geçtiğimiz yıl Alaska Hava Yollarına ait bir uçağın gövdesinden bir parça kopması sebebiyle acil iniş gerçekleştirilmişti.

4 YOLCUDAN DAVA BAŞVURUSU

ABC News'in haberine göre, 1282 sayılı seferini yaparken sol orta çıkış kapısının tapası patlayan uçağın 4 yolcusu, ayrı ayrı dava başvurusu yaptı.

Dava metinlerinde, söz konusu yolcuların fiziksel ve mental anlamda yaralandığı, ayrıca maddi zarara uğradıkları belirtildi. Washington eyaletinin Seattle kentinde açılan davaya ilişkin henüz Boeing'den bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak 2024 akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.