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Dünyanın en büyük metal müzik festivalinde Osmanlı rüzgarı! Sahneye Plevne Marşı ile çıktılar: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osmanlı İmparatorluğu, Savaş, Almanya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da düzenlenen, dünyanın en büyük metal müzik festivallerinden biri olan Wacken Open Air’de dikkat çeken anlar yaşandı. ABD’li thrash metal grubu Warbringer, Osmanlı İmparatorluğu’nun simge marşlarından biri ile sahneye çıktı. O anlar anbean görüntülendi.

Dünyanın en büyük metal müzik festivallerinden Wacken Open Air’de konsere damga vuran anlar yaşandı. 

SAHNEYE TÜRK TARİHİNİN SİMGE ESERLERİNDEN BİRİ İLE ÇIKTILAR

ABD’li metal grubu Warbringer, sahneye Türk tarihinin simge eserlerinden Plevne Marşı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri Filarmoni Orkestrası versiyonu eşliğinde çıktı.

Dünyanın en büyük metal müzik festivalinde Osmanlı rüzgarı! Sahneye Plevne Marşı ile çıktılar: O anlar kamerada - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü metal grubunun 19. yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Gazi Osman Paşa'nın Plevne savunmasını konu alan marşıyla sahneye çıkması dikkatleri çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülere binlerce yorum yağdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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