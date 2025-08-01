Dünyanın en büyük metal müzik festivalinde Osmanlı rüzgarı! Sahneye Plevne Marşı ile çıktılar: O anlar kamerada
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Almanya’da düzenlenen, dünyanın en büyük metal müzik festivallerinden biri olan Wacken Open Air’de dikkat çeken anlar yaşandı. ABD’li thrash metal grubu Warbringer, Osmanlı İmparatorluğu’nun simge marşlarından biri ile sahneye çıktı. O anlar anbean görüntülendi.
Dünyanın en büyük metal müzik festivallerinden Wacken Open Air’de konsere damga vuran anlar yaşandı.
SAHNEYE TÜRK TARİHİNİN SİMGE ESERLERİNDEN BİRİ İLE ÇIKTILAR
ABD’li metal grubu Warbringer, sahneye Türk tarihinin simge eserlerinden Plevne Marşı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri Filarmoni Orkestrası versiyonu eşliğinde çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ünlü metal grubunun 19. yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Gazi Osman Paşa'nın Plevne savunmasını konu alan marşıyla sahneye çıkması dikkatleri çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülere binlerce yorum yağdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı