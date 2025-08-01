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ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 73 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanlarında artışını sürdürürken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 221 bin kişi artarak 7 milyon 236 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye geriledi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,2'den 34,3'e çıktı.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 36,44 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ortalama saatlik kazanç haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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