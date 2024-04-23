Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti dünya basınında: Yeni bir dönemin müjdecisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 bakanla çıkarma yaptığı Bağdat’ta Kalkınma Yolu Anlaşması’na imza attı. Erbil’de önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında da geniş yankı buldu.

Erdoğan’ın tarihî Bağdat ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir kapı açıldı. Görüşmede Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında bölgeyi ihya edecek Kalkınma Yolu mutabakatı imzalandı. PKK ve FETÖ’ye karşı resmen ortak mücadele kararı alındı. Irak Başbakanı Sudani “Irak ve Türkiye’nin güvenliği bölünmez bir bütündür” dedi.

Kritik bir dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin yeni başlangıç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı “Suni engelleri kaldıralım” mesajını verdi. “PKK’nın Irak’ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık” diyen Erdoğan, Irak’a bu konuda atacakları her adımda destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

ERDOĞAN'IN MESAJLARI DÜNYA BASININDA

İsrail merkezli Jerusalem Post da "Türk lider Erdoğan Irak'la PKK'ya karşı ortak adımları görüştü" başlığını kullandı.

Al Jazeera liderin su, güvenlik ve ticaret konularını görüştüğünü yazdı. Haberde, "Erdoğan'ın ziyareti sırasında, Türkiye cumhurbaşkanı ve Irak başbakanı, ülkelerin ilgili bakanları arasında 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu projesinde iş birliği yapılmasına yönelik bir ön anlaşmanın imzalanmasına da tanık oldu" ifadeleri dikkat çekti.

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AP haber ajansı ise 'Bağdat'a son ziyaretini 2011 yılında gerçekleştiren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdül Latif Raşid ve Başbakan Sudani ile bir araya gelerek su yönetimi, güvenlik, enerji ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşmalar imzaladı' ifadelerini okuyucularına geçti.

Alman Deutsche Welle, 'Erdoğan Irak'a nadir bir ziyaret gerçekleştirdi' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

France 24, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştirecek' başlığını attı.

Al Monitor, "Erdoğan'ın ziyareti, iki komşu arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir sayfanın habercisi" ifadelerini paylaştı.

Yunan Ethnos ise "Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında "Kalkınma Yolu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı'nın Bağdat'ta imzalanmasıyla yeni jeopolitik gerçekler ortaya çıkıyor. Irak'ın, Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak diğer ülkelerle iş birliği yapması, bölgeyi kritik bir ticaret ve enerji merkezi haline getiren stratejik bir hamledir" haberini geçti.

CNN Yunanistan 'Ankara'nın planladığı, Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak ulaşım aksının oluşturulmasına ilişkin dörtlü mutabakat zaptı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında imzalandı' dedi.

Yunan Proto Thema 'Siyasi analistler, Bağdat'ı en son 12 yıl önce ziyaret eden Erdoğan'ın ziyaretini tarihi olarak nitelendiriyor' ifadelerini paylaştı.