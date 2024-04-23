Erdoğan'dan 12 yıl sonra kritik ziyaret! Terörle mücadelede Irak’a desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı kalabalık bir heyetle Irak’a gitti. Önemli ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede iş birliği oldu.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmî ziyarette bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan, iki ülkenin millî marşlarının okunmasının ardından askerî kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan buluşmanın ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti:

- Irak, ortak tarihî, beşerî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz, stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdur. Irak ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bu görüşmenin yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan terör örgütü PKK’ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK’nın Irak’ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.

- PKK’nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Irak hükûmetinin atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ ile ortak mücadeleye dair beklentimiz de bu kulvardaki gündem başlıklarımızdan birini teşkil etti.

- Bütün Irak’ı bir bütün olarak görüyor ve Irak’ın demografik zenginliğine büyük değer veriyoruz. Iraklı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşen ziyaretimin inşallah yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum.

PKK, GÜNDEMDEN ÇIKMALI

- Bağdat’taki programlarını tamamlayan Erdoğan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı, havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı’na hareket etti. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuların ele alındığı toplantıda Erdoğan, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

KALKINMA YOLUNDA İMZALAR ATILDI

Avrupa’ya kesintisiz ticaret

Ankara ve Bağdat yönetimleri tarafından imzalanan anlaşmalar arasında güvenlik başlığının yanı sıra ulaştırma, enerji ve tarım yer aldı. Irak ile ‘Kalkınma Yolu’ anlaşması yeni bir dönemi aralayacak. Irak açısından olduğu kadar Türkiye için de önemli görülen Kalkınma Yolu Projesi ile Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı’na gelecek yüklerin önce Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor. Irak’ı Avrupa’ya ve dış dünyaya açacak olan Kalkınma Yolu’nun iki ülkeyle ilgili olduğu kadar aynı zamanda bölgesel istikrar ve iş birliğini ön plana çıkaracak bir proje olduğu belirtiliyor. Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Orta Asya’ya bağlaması hedeflenen proje için Irak tarafında yaklaşık 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol yapımı, Türkiye tarafında ise mevcut ulusal demir yolu ve kara yolu ağına yaklaşık 130 kilometrelik demir yolu ve 300 kilometrelik otoyol inşası gerekiyor.

TÜRKİYE, TALEPLERİNİ AÇIK AÇIK ANLATTI

12 yıl aradan sonra Bağdat’tayız.

Tarihî, stratejik ve kritik önem taşıyan bir ziyaretle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan âdeta çıkarma yaptı Bağdat’a.

Gezi neden kritik önem taşıyor?

Terör örgütü PKK ile mücadele, Türkiye açısından en öncelikli bir mesele...

Suriye ile Kandil arasındaki teröristlerin bağlarını ve geçişlerini engellemek için Irak Merkezî Yönetimi inisiyatif almak zorundaydı...

Bu açıdan, terör örgütüne karşı konulan tavır, yazın yapacağımız operasyonları kolaylaştırması anlamında kritik bir aşamayı oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede samimi bir şekilde Türkiye’nin aldığı/alacağı pozisyonları tek tek anlattı.

Tehlike çemberi içinde yer alan bölgemizde istikrar ve barışa duyulan ihtiyaç dikkate alındığında Erdoğan’ın ziyaretinin fonksiyonu daha iyi anlaşılacaktır.

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve de İran gibi egemen güçler, iki ülke arasındaki görüşmelerden çıkan sonuca göre bölgedeki konumlarını yeniden gözden geçireceklerdir.

Petrolü ve doğalgazıyla toprağının altı zengin, toprağının üstü ise insanları sefalet içinde yaşayan bir ülke Irak…

Saddam Hüseyin’den sonra biraz olsun her alanda yol alan, sınır komşumuz olmanın ötesinde, bölge ve dünya için de önemli bir ülke Irak.

Bağdat Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanlığına giden 30 dakikalık güzergâh boyunca araç trafiği haricinde caddeler, sokaklar sesiz ve boştu. Güzergâh boyunca sıkı güvenlik tedbirleri alındığını gördük.

Gökyüzünden baktığımızda Bağdat’ın tarım arazileri içerinde kurulu binalardan ibaret olduğunu fark ettik.

Ama şehrin yeşil bir kuşakla çevrildiğini de söylemeden geçemeyiz.

Dikkatimizi çeken bir husus da Bağdat’ın çehresini değiştirmeye yönelik yükselen çok katlı mimari yapılar oldu. Şehri dışarıdan içeri doğru kuşatmaya başlamışlar.