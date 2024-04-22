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Haberler > Politika > Erdoğan, 12 yılın ardından Irak'ta! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama

Erdoğan, 12 yılın ardından Irak'ta! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Reşid görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra bugün Irak’a gitti. Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Bağdat ve Erbil hattında kritik ziyaret! Erdoğan 12 yıl sonra Irak'ta - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Bağdat'a geldi.

Bağdat ve Erbil hattında kritik ziyaret! Erdoğan 12 yıl sonra Irak'ta - 2. Resim

Erdoğan, törenin ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi. 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Reşid görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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