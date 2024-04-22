Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Irak ziyareti dünya gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgesel güvenlik konuları ve su sorunu başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere gerçekleştirdiği Irak ziyareti, dünya basınında yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra bölgesel güvenlik meseleleri, ticari ilişkiler, su sorunu ve terörle mücadele konularını görüşmek üzere Irak'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağdat'ta resmi törenle Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani karşıladı.

"TERÖRLE MÜCADELE ONU BAŞLIKLARI ARASINDA"

Türkiye açısından en kritik başlık olan terörle mücadele de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde masada. Irak'ın kuzeyinde kalan bazı bölgelerin de terörden arındırılarak güvenli hale getirilmesi için Türkiye'nin önümüzdeki dönemde geniş ve kapsamlı askeri bir operasyon başlatması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN KRİTİK ZİYARETİ DIŞ BASINDA

France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin körüklendiği, bölgesel gerilimin sarmallaştığı bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı. Buna ilaveten su sorununun iki ülke arasında anlaşmazlık meydana getirdiği ve ikili görüşmelerde Fırat ve Dicle havzasının önemli gündem başlıklarından biri olacağı vurgulandı.

"PKK'YA KARŞI İŞBİRLİĞİ"

Reuters ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a PKK'ya karşı işbirliği yapılması için baskı yapacak" başlıklı haberinde "Uzun zamandır beklenen ziyareti, 2011 yılından bu yana bir Türk liderin yaptığı ilk ziyaret ve Ankara'nın Kuzey Irak'ta bulunan PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonlarını artırmasıyla yıllar süren zorlu ilişkilerin ardından geldi." ifadeleri kullanıldı.

YENİ DÖNEM VURGUSU

Al Monitor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti, iki komşu ülke arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir dönemi müjdeliyor." ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti sözcüsü Bassem el-Avadi'nin ziyareti "Irak-Türkiye ilişkilerinde büyük bir başlangıç noktası" olarak tanımladığına dikkat çeken Al Monitor, bu ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde beyaz bir sayfa anlamına gelebileceğini vurguladı.