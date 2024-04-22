Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Irak ziyareti dünya gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Irak ziyareti dünya gündeminde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Irak ziyareti dünya gündeminde

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgesel güvenlik konuları ve su sorunu başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere gerçekleştirdiği Irak ziyareti, dünya basınında yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra bölgesel güvenlik meseleleri, ticari ilişkiler, su sorunu ve terörle mücadele konularını görüşmek üzere Irak'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağdat'ta resmi törenle Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani karşıladı. 

"TERÖRLE MÜCADELE ONU BAŞLIKLARI ARASINDA"

Türkiye açısından en kritik başlık olan terörle mücadele de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde masada. Irak'ın kuzeyinde kalan bazı bölgelerin de terörden arındırılarak güvenli hale getirilmesi için Türkiye'nin önümüzdeki dönemde geniş ve kapsamlı askeri bir operasyon başlatması bekleniyor.

İlgili Haberler

ERDOĞAN'IN KRİTİK ZİYARETİ DIŞ BASINDA

France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin körüklendiği, bölgesel gerilimin sarmallaştığı bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı. Buna ilaveten su sorununun iki ülke arasında anlaşmazlık meydana getirdiği ve ikili görüşmelerde Fırat ve Dicle havzasının önemli gündem başlıklarından biri olacağı vurgulandı.

İlgili Haberler

"PKK'YA KARŞI İŞBİRLİĞİ"

Reuters ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a PKK'ya karşı işbirliği yapılması için baskı yapacak" başlıklı haberinde "Uzun zamandır beklenen ziyareti, 2011 yılından bu yana bir Türk liderin yaptığı ilk ziyaret ve Ankara'nın Kuzey Irak'ta bulunan PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonlarını artırmasıyla yıllar süren zorlu ilişkilerin ardından geldi." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler

YENİ DÖNEM VURGUSU

Al Monitor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti, iki komşu ülke arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir dönemi müjdeliyor." ifadelerini kullandı. 

Irak hükümeti sözcüsü Bassem el-Avadi'nin ziyareti "Irak-Türkiye ilişkilerinde büyük bir başlangıç noktası" olarak tanımladığına dikkat çeken Al Monitor, bu ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde beyaz bir sayfa anlamına gelebileceğini vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çin, Tarihin en verimli dizel motorunu tanıttı!Iraklılar onunla övünüyor! Erbil'in Peygamber aşığı hükümdarı Muzaffereddin Gökböri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Başbakanı tarih verdi! Göçmenleri Ruanda'ya gönderiyorlar - Dünyaİngilizler tarih verdi! Göçmenleri böyle göndereceklerPolonya'dan nükleer silah çıkışı! - DünyaPolonya'dan nükleer silahlara yeşil ışık!İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı - Dünyaİsrail'de istifa depremi! Muhalefetten Netanyahu'ya çağrıABD'li Kongre üyelerinden İsrail'e yardım paketine tepki: "Gazze'nin tamamen yok edilmesi anlamına geliyor!" - DünyaSoykırım sürerken İsrail'e destek vermek vicdansızlıktır!Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye ziyaret - DünyaAlmanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretİsrail ile ABD arasında "yaptırım" krizi - Dünyaİsrail'den ABD'ye yaptırım tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...