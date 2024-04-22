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Sokaklarda dalga dalga Türk bayrağı... Irak halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözlüyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sokaklarda dalga dalga Türk bayrağı... Irak halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ı gözlüyor!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Resmi ziyaret kapsamında Irak'a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti öncesi, başkent Bağdat ile Erbil sokaklarına geceden itibaren Türk bayrakları asıldı. Irak halkı, Erdoğan'ın yolunu dalga dalga Türk bayraklarıyla gözledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a gitti. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey görüşmelerde bulunarak, Irak hükümeti ile çok sayıda anlaşma imzalayacak. Irak halkı, Erdoğan'ın tarihi ziyareti öncesi, geceden itibaren cadde ve sokaklara Türk bayrakları astı.

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"ZİYARETİNİZDEN ONUR DUYDUK"

Erdoğan'ın ziyaretine geceden hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi. Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Sokaklarda dalga dalga Türk bayrağı... Irak halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözlüyor! - 1. Resim

ERBİL KALESİ'NDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Sokaklarda dalga dalga Türk bayrağı... Irak halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözlüyor! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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