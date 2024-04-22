Bağdat ve Erbil hattında kritik ziyaret! Irak ile 30'a yakın anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra bugün Irak’ı ziyaret edecek. Ankara-Bağdat hattının kilitlendiği ziyarette ana gündem, terör örgütü PKK ile mücadele olacak. Enerjiden ulaştırmaya, sudan tarıma birçok konu masaya gelecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra bugün önce Bağdat’a ardından da Erbil’e gidiyor. İki ülke arasında terörle mücadelede önemli adımların atılacağı ziyarete hem Ankara hem Bağdat büyük önem atfediyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin davetiyle gerçekleşecek ziyarette, uzun süredir Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri ve Millî Savunma bakanlıklarında çalışmaları devam eden yaklaşık 25 maddelik Stratejik Çerçeve Metni ile 30’a yakın anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Ankara-Bağdat hattındaki ilişkilerde ciddi bir sıçramanın hedeflendiği ziyarette, iki ülkenin bundan sonraki süreçteki ilişkilerinin yol haritasının belirleneceğine dikkat çekiyor.

Ziyaretin Türkiye açısından en kritik başlığı terörle mücadele. Irak topraklarının terör örgütü PKK’dan temizlenmesi konusunda atılacak ortak adımların belirleneceği ziyarette, Ankara bu yaz içinde Pençe Harekâtları serisinde sızıntıların yaşandığı “kilit” bölgesine “son kilidi” vurmak istiyor.

ORTAK HAREKÂT MERKEZİ

İki ülke arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde varılan Ortak Harekât Merkezi kurulması konusundaki uzlaşma da Stratejik Çerçeve Belgesi içinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, Ortak Harekât Merkezinin içeriği ve kapsamı ilgili bakanlıklar arası yapılacak teknik görüşmelerden sonra belli olacak. Merkezde, Irak Merkezî Hükûmeti, Bölgesel Yönetim ve Türkiye’den askerlerin görev alması öngörülüyor.

Türkiye’nin Irak sınırındaki 30-40 kilometrelik alanda, değişen derinliklerde üs bölgeleri kurulması da metnin maddelerinden biri olacak. Buna göre; Hakurk, Metina, Zap ve Gara’nın güvenli hâle getirilmesi; Irak Suriye sınırında PKK/YPG unsurlarının iki ülke arasındaki geçişkenliğin azaltılması için somut adımların atılmasının da metinde karara bağlanması bekleniyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Ankara ve Bağdat yönetimleri tarafından imzalanacak anlaşmalar arasında güvenlik başlığının yanı sıra ulaştırma, enerji ve tarım da yer alacak. Irak açısından olduğu kadar Türkiye için de önemli görülen Kalkınma Yolu Projesi ile Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı’na gelecek yüklerin önce Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor.

Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde petrol sevkiyatının yeniden başlamasına ilişkin konunun da bir karar bağlanması bekleniyor. Görüşmelerin bir diğer önemli başlığı ise su olacak.

Irak siyasetinin başat unsurlarından olan Türkmen toplumunun, başta siyasi temsil düzeyi olmak üzere, hak ve menfaatlerinin gözetilmesine dair Ankara’nın hassasiyeti ve beklentileri de Iraklı muhataplara iletilecek. Irak’a yönelik iş birliği perspektifi, Irak-Kürt bölgesel yönetimini de kapsıyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinin ardından Irak’taki diğer durağı Erbil olacak.