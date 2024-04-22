'One minute' ve 'işgalci İsrail'! Her Filistinli o iki söze âşık

Erdoğan, Heniyye ve Şukri ile görüştü! 'İran ile gerilim İsrail'e yaramasın'

Erdoğan, Heniyye ve Şukri ile görüştü! 'İran ile gerilim İsrail'e yaramasın'

İsmail Heniyye, “Erdoğan’ın BM’deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin’in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres’e karşılığını hatırlıyoruz” dedi.

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul’daki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın Filistin davasına verdiği destekten övgüyle bahseden Heniyye şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas’ı ‘Ulusal kurtuluş hareketi’ olarak tanımlayan ve Kuvay-i Milliye’ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır. Hamas, topraklarımızı, kutsal değerlerimizi ve halkımızı tarihî işgalden kurtarmak için direnen bir harekettir. Erdoğan’ın Hamas ve Gazze ile Filistin davası konusundaki açıklaması, Filistin davasını kendi davası olarak gören, Gazze’yi insani açıdan ele alan ve zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıtıyor.”

İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in Filistin’i işgaline tepki göstermesi ve Davos’takİ “One Minute” çıkışına dikkat çekerek “Hâlen Erdoğan’ın BM’deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin’in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres’e karşılığını hatırlıyoruz” dedi.

İSRAİL UZLAŞMAZ TAVIR İÇİNDE

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetileceğini vurgulayarak şöyle devam etit: “Hamas, Gazze’nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükûmeti kurabilir ve Gazze’nin yönetimi konusunda anlaşabiliriz. Gazze’de, Batı Şeria’da veya her ikisinde de Filistin’in durumunu ne işgalcilerin ne de başkasının düzenlemesine izin vermeyeceğiz.

(İsrail’in işgal planı) Refah’a girilmemesi için uyarıda bulunuyoruz çünkü bu Filistin halkına karşı büyük bir katliama yol açabilir. Hamas müzakerelerde esneklik gösterirken İsrail uzlaşmaz bir tavır takınıyor. Aksamanın sorumluluğu bu uzlaşmaz tavırda.”