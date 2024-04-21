Erdoğan-Haniyye zirvesi dünya basınında: Türkiye arabuluculuk rolünü üstlenebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği görüşme dünya basınında genişçe yer buldu. İsrail basını ikili zirveye ilişkin rahatsızlıklarını dile getirirken, Batı medyalarından "Türkiye, Katar'ın arabuluculuk rolünü üstlenebilir" manşeti geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe'de yaklaşık 2,5 saat süren önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmesi, dünya basınında manşetlere yansıdı.

REUTERS: İSRAİL FAYDALANMAMALI

Reuters, ikili görüşmeye "Erdoğan Türkiye'de Hamas lideriyle bölgesel barış çabalarını görüştü" başlığını kullanırken Erdoğan'ın, İsrail'in İran ile gerilimden faydalanmaması gerektiğine yönelik sözlerini vurguladı.

GUARDİAN: FİLİSTİN'E BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

İngiliz Guardian, manşetten gördüğü haberini, "Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" başlığıyla yayımladı. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi" açıklamasında bulunuldu.

Avrupa'nın en önemli basın kuruluşlarından Euronews, Erdoğan-Heniyye zirvesini, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmelerin yapıldığı bir gün geçirdi" manşetiyle gördü. Haberde Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde devam eden arabuluculuk konusundaki çalışmalarına dikkat çekildi.

FRANSA 24: TÜRKİYE KATAR'I DEVREDIŞI BIRAKABİLİR

Fransız yayın organı France 24, ikili zirveye yönelik "Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor" manşetini attı. Haberde, "Türkiye'nin kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı ve belki de Katar'ın rolünü üstlenmeyi hedeflemesi oldukça muhtemeldir" değerlendirmesinde bulunuldu.

HAARETZ: İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI İHTİYACINI GÖRÜŞTÜ

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan'ın ofisi, ikilinin Gazze'de kalıcı ateşkes için gerekli adımları ve Gazzelilere sürekli ve sürekli insani yardım ulaştırılması ihtiyacını görüştüğünü söyledi" ifadeleriyle görüşmeyi değerlendirdi.

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HÜKÜMETE YAKIN GAZETE'DEN "SİYASİ SEMBOLİZM" SÖZLERİ

Netanyahu hükümetine yakınlığı ile bilinen Jerusalem Post, Erdoğan-Heniyye görüşmesine "Siyasi sembolizm: Türkiye, Hamas liderlerini Hamas bir devletmiş gibi ağırlıyor" başlığı attı. Haberde, "Türkiye cumhurbaşkanı, hafta sonu Hamas liderlerini, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın bölgede artan nüfuzunu ve gücünü yansıtan son derece sembolik ve önemli toplantılarda ağırladı" ifadelerine yer verildi.

İRAN "ARABULUCUK" OLARAK GÖRDÜ

İran merkezli PressTv'nin manşetinde, "Türkiye Gazze savaşında arabuluculuk yapmaya çalışırken Hamas lideri Erdoğan ile görüştü" sözleri yer aldı. Haberde "Filistin direniş hareketinin politbüro başkanı, Ankara'nın İsrail'in Gazze'de devam eden saldırganlığına son verme çabalarında daha etkili bir rol oynamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi" denildi.