Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesi tarihi açıklamalar: Nitelikli bir sıçrama yaşanacak

Iraklı güvenlik uzmanlarından Türkiye ile iş birliği açıklaması... "PKK'nın Irak'taki varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır!"

Iraklı güvenlik uzmanlarından Türkiye ile iş birliği açıklaması... "PKK'nın Irak'taki varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam 12 yıl sonra 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleştireceği tarihi Irak ziyaretinde terörle mücadeleden kalkınma yolu projesine, enerjiden ticarete önemli konular masada olacak. Türkiye, Irak hükümeti ile 20'den fazla anlaşma imzalayacak. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Erdoğan'ın yarın gerçekleşeceği ziyaret öncesi, beklentileri açıklayarak "nitelikli bir sıçrama yaşanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a, ardından da Erbil'e gidecek. Erdoğan, Bağdat ve Erbil'de üst düzey görüşmelerde bulunarak, Irak hükümetiyle 20'den fazla anlaşma imzalayacak. Önemli ziyarette Orta Doğu'daki son gelişmeler, terörle mücadele, kalkınma yolu projesi, ticari gelişmeler gibi konular masaya yatırılacak.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkilerine yansımaları ve ziyaretten beklentileri üzerine değerlendirmede bulundu.

"NİTELİKLİ BİR SIÇRAMA YAŞANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirten Avvadi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve nitelikli bir sıçrama yaşanacak" dedi.

MASADA KALKINMA, TERÖR VE TİCARİ YATIRIMLAR VAR

Avvadi, Erdoğan'ın Bağdat temaslarında masada olacak "su meselesi, Kalkınma Yolu Projesi, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımları" konularına ilişkin ortak komisyonların çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİ IRAK VE TÜRKİYE'DİR"

"Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Türkiye, su yönetimi ve suyu değerlendirme konusunda dünyadaki başarılı ülkelerden biri ve bu alanda büyük tecrübeye sahiptir. Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak. Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN SİYASİ FAALİYETİ DURDURALACAK

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" olarak tanımladığını anımsatan Avvadi, "Onlara (PKK) Irak'ta Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde 'mülteci' statüsü verilecek ve hiçbir parti veya siyasi faaliyetleri olmayacak. Bu, hemen hemen Irak ve İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına benzer bir şekilde olacak" dedi.

16 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNDE ARTIŞ HEDEFİ

Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında iki ülke arasında "ortak ticaret komisyonu" kurulması için anlaşma imzalanacağını kaydeden Haşimi, "Irak ile Türkiye arasındaki ortak ticaret hacmi şuan yaklaşık 16 milyar dolar. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası oluşacak pazara göre artabilecek" sözlerini sarf etti.