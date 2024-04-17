Tarih belirlendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor! Bölgedeki Türkler ziyaret edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini 22 Nisan’da Irak’ın başkenti Bağdat’a yapacak. Erdoğan Irak ziyaretinde, terörle mücadele, ticari projeler, enerji ve su sorunu gibi stratejik konuları masaya yatıracak. Erdoğan'ın ziyaretinde Irak'la teröre karşı 30 kilometre güvenli hat anlaşması imzalanacak. Öte yandan Erdoğan, Irak Türklerini de ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan tarihinde Irak'ı ziyaret edecek. Erdoğan, tam 12 yıl sonra gerçekleştireceği ziyarette kritik görüşmelerde bulunacak.

IRAK TÜRKLERİ ZİYARET EDİLECEK

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesi şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceği kısa bir süre önce, kamuoyuna duyurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Irak'a yapacağı bu ziyaret, Türkiye ve Irak arasında yüksek stratejik önemi haiz terörle mücadele, yeni ticari yollar, enerji ve su sorunu gibi konuların çözümüne ilişkin olarak büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.

Bu stratejik önemdeki konuların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı’mıza en yüksek seviyede muhabbet besleyen milyonlarca Irak Türk’ü, ziyaretle ilgili büyük bir mutluluk ve heyecan duymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti sırasında, Irak Cumhuriyeti’nin başkenti Bağdat’ın yanı sıra Erbil’i de ziyaret edebileceği belirtilmişken Türk dünyasının gönül coğrafyasında taht kuran ve adeta Türkmeneli'nin başkenti olarak görülen Kerkük'e de bir ziyaret gerçekleştirmesi, Türkiye'ye karşı hasret besleyen milyonlarca Irak Türk'üne hiç olmadığı kadar sevinç yaşatacaktır.

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30 KİLOMETRE GÜVENLİ HAT ANLAŞMASI İMZALANACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak’a yapacağı ziyarete ilişkin, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta. Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili "PKK terör örgütü" demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat düzenlemesi yapılmış durumda.

"ERBİL'E DE BİR ZİYARET YAPABİLİRİZ"

Öte yandan Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda Erbil'i de ziyaret edebileceğini şu sözlerle vurguladı:

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.