Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Kapımız her zaman açık, ele alacağımız konu başlıkları çok" sözlerine cevap gecikmedi. Özel, Erdoğan ile çok yakın bir tarihte yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
Dün kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özgür Özel'e kapımız her zaman açık" mesajı geldi. Özel, Erdoğan'ın sözlerine gün içerisinde karşılık verdi.
"YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ"
Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) çeşitli temaslar gerçekleştiren Özel'e, gazeteciler Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Özel ise Erdoğan ile bir araya gelerek yüz yüze görüşeceklerini belirtti.
ÖZEL'DEN TARİH GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini vurgulayan Özel, basın mensuplarına görüşmenin çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi