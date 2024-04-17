Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 17:51 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Kapımız her zaman açık, ele alacağımız konu başlıkları çok" sözlerine cevap gecikmedi. Özel, Erdoğan ile çok yakın bir tarihte yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.