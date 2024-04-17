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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Kapımız her zaman açık, ele alacağımız konu başlıkları çok" sözlerine cevap gecikmedi. Özel, Erdoğan ile çok yakın bir tarihte yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Dün kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özgür Özel'e kapımız her zaman açık" mesajı geldi. Özel, Erdoğan'ın sözlerine gün içerisinde karşılık verdi.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ"

Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) çeşitli temaslar gerçekleştiren Özel'e, gazeteciler Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Özel ise Erdoğan ile bir araya gelerek yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

ÖZEL'DEN TARİH GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini vurgulayan Özel, basın mensuplarına görüşmenin çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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